Die USA stehen in Flammen

Auch in Los Angeles brennen Barrikaden auf den Straßen. © dpa

Washington.Weiter Proteste und Gewalt in den USA: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis kommen die Vereinigten Staaten nicht zur Ruhe. Bereits die sechste Nacht in Folge gab es Demonstrationen. In mehreren Großstädten schlugen sie wieder in Ausschreitungen um.

In New York, wo Tausende auf den Straßen waren, kam es in der Nacht zu Montag zu Plünderungen und zahlreichen Festnahmen. In Boston brannten Autos. Auch in Los Angeles und Philadelphia wurden Geschäfte ausgeraubt. In der Hauptstadt Washington gab es ebenfalls Randale.

Die Proteste richten sich gegen Polizeigewalt, Brutalität und Ungerechtigkeit gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Auslöser war der Tod des 46 Jahre alten Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota am Montag vergangener Woche. Einer von vier beteiligten Beamten drückte ihm minutenlang sein Knie in den Nacken. Alle Bitten des Afroamerikaners, ihn atmen zu lassen, ignorierte er. Floyds vermutlich letzte Worte „Ich kann nicht atmen“ sind nun Schlachtruf der Demonstranten.

Der Fernsehsender CNN berichtete, seither seien landesweit insgesamt etwa 4000 Menschen bei Protesten festgenommen worden. Mindestens 40 Städte haben nächtliche Ausgangssperren verhängt. Davon betroffen sind etwa zehn Millionen Menschen. Mehrere Bundesstaaten haben angesichts der Proteste die Nationalgarde mobilisiert. Diese gehört zur Reserve der Streitkräfte und kann in Ausnahmesituationen zu Hilfe gerufen werden.

Trump greift Gouverneure an

In Washington zogen Demonstranten am Sonntagabend erneut vors Weiße Haus. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Bereits in den vergangenen Tagen hatte es dort Proteste gegeben. Am Freitag musste Präsident Donald Trump deshalb Schutz in einem unterirdischen Bunker suchen, wie US-Medien berichteten. George Floyds Bruder Terrence forderte ein Ende der Gewalt bei den Protesten. George Floyd hätte keine Gewalt gewollt. Terrence Floyd rief dazu auf, wählen zu gehen. In den USA steht im November die Präsidentschaftswahl an.

Trump rief die Gouverneure in einer Telefonschalte zu härterem Durchgreifen auf. „Sie müssen dominieren“, sagte er am Montag laut dem Sender CBS. „Wenn Sie nicht dominieren, verschwenden Sie Ihre Zeit.“ Trump warnte, die Gouverneure würden „wie ein Haufen Idioten“ aussehen, sollten sie sich von den Aufrührern überrennen lassen.

Das Schicksal von Floyd hat auch die Fußball-Bundesliga bewegt. Weston McKennie von Schalke 04 zeigte Empörung und Anteilnahme auf einer Armbinde, Mönchengladbachs Marcus Thuram ging symbolisch in die Knie, die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi forderten auf T-Shirts „Justice for George Floyd“ (Gerechtigkeit für George Floyd). Die Wut über die Bilder aus den USA und den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners hat über Pfingsten auch das Tausende Kilometer entfernte Deutschland erreicht. Mit ihren starken Zeichen gegen Rassismus brachten sie zugleich den Deutschen Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga in ein Dilemma. Den Statuten zufolge sind solche Aktionen untersagt.

In Mannheim sorgt unterdessen ein Graffiti des Straßenkünstler Gonz für Aufsehen: Es zeigt an einer Unterführung im Schlossgarten ein Porträt von Floyd und den Satz „Ich kann nicht atmen“. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 02.06.2020