Die Zwingenberger Jugendherberge ist Geschichte

Zwingenberg.Die Jugendherberge Zwingenberg wird geschlossen. Das teilte der Hessische Landesverband des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) am Montag mit. Der finanzielle Druck, der durch die Coronakrise entstanden sei, zwinge zu „dramatischen Einschnitten“. Zum 31. Dezember dieses Jahres gehen, wie es der Träger formuliert, auch die Häuser in Gießen und Weilburg „vom Netz“. Die drei Herbergen seien immer nur knapp rentabel gewesen, Investitionen in die Zukunftssicherung seien schon länger nur zulasten der anderen 27 Jugendherbergen möglich. Der Stadt Zwingenberg hatte das DJH in Aussicht gestellt, das Haus weiter zu betreiben, wenn die Kommune die millionenteure Sanierung bezahle. Das hat der Magistrat jedoch mit Blick auf die Verschuldung der Stadt abgelehnt. / mik

