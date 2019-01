Diebstähle beim Bau

Mannheim.Baustellen in Mannheim werden nachts häufig von Dieben heimgesucht. Die Schäden für die Unternehmen beziffert das Polizeipräsidium auf bis zu 330 000 Euro im Jahr. Vom Kupferkabel über Werkzeug bis zum Radlader verschwindet den Angaben zufolge nahezu alles, was nicht niet- und nagelfest ist. Rund 100 Mal griffen Diebe 2017 zu. Für das vergangene Jahr rechnen die Beamten mit ähnlich hohen Zahlen. Einige Firmen vermuten, dass dahinter ein System steckt beziehungsweise Banden das illegale Geschäft betreiben. Dies will die Polizei so nicht bestätigen. Bauunternehmen wappnen sich indes mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen, Personal und Videoüberwachung gegen die anhaltenden Diebstähle. aph

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019