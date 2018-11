Diesel-Fahrverbot auf Autobahn

Gelsenkirchen/Essen.Diesel-Fahrverbote in Deutschland sollen erstmals auch auf einer vielbefahrenen Autobahn gelten. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ordnete gestern eine Fahrverbotszone für Essen an, in die es ausdrücklich auch die Verkehrsschlagader A 40 auf dem Stadtgebiet einbezogen hat.

Betroffen von dem Fahrverbot für ältere Diesel ab dem Sommer 2019 wären nicht nur Pendler im Ruhrgebiet, sondern auch der Auto-Fernverkehr. Die Richter verpflichteten das Land Nordrhein-Westfalen, entsprechende Regelungen in den Luftreinhalteplan aufzunehmen. Anlass war eine Klage der Deutschen Umwelthilfe. Die Landesregierung will gegen das Urteil in Berufung gehen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018