Dietmar Hopps Spielplätze sind immer öfter Streitobjekte

Bergstraße.Lärmbelästigung, Vandalismus, Parkplatzchaos – inzwischen gibt es kaum noch eine „alla-hopp!“-Anlage, die nicht für Schlagzeilen gesorgt hat. Auch einige Gerichte befassen sich schon mit den Bewegungsstätten. Das Verwaltungsgericht Neustadt hat zuletzt einer Klage von Anwohnern stattgegeben und die Baugenehmigung für die Anlage in Grünstadt aufgehoben. Ähnliche Verfahren laufen zu den Anlagen in Abtsteinach (Bild) und Edenkoben. Dabei stand am Anfang die Begeisterung: Orte der Begegnung und der Bewegung. Für alle Generationen. Und das als Geschenk. Der Ansturm auf „alla hopp!“, die größte Förderaktion der Dietmar Hopp Stiftung, kannte zu Beginn kaum Grenzen. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.08.2020