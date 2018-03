Differenz hört auf

Anzeige

Lorsch.Seit 18 Jahren ist Hermann Differenz Pfarrer der katholischen Gemeinde St. Nazarius – Ende August beendet er seinen Dienst in Lorsch. Der 61-Jährige hat beim Bischof um die Entpflichtung gebeten, Peter Kohlgraf hat den Wunsch erfüllt. Differenz geht allerdings nicht in den Ruhestand. Er sucht vielmehr aus gesundheitlichen Gründen eine neue Stelle als mitarbeitender Pfarrer ohne vergleichbare Leitungsverantwortung wie in der großen Lorscher Gemeinde. Der Priestermangel fordert es, dass Pfarrer lange im Dienst bleiben. Die Neubesetzung in Lorsch wird bistumsweit ausgeschrieben. sch