Digitale Assistenten

Bensheim.Schon beim Hessentag in Bad Hersfeld kam ein digitaler Assistent aus Bensheim, ein sogenannter ChatBot, zum Einsatz. Entwickelt hat ihn der junge IT-Dienstleister Make IT Consulting. Beim ChatBot spricht man nicht mit Menschen am anderen Ende der Leitung, sondern mit technischen Assistenten.

Die Firma Make IT hat einen lernenden, smarten ChatBot entwickelt, der sich künstliche Intelligenz zunutze macht, und sich damit erfolgreich im Markt positioniert. Den Kunden werden individuelle Lösungen serviert, die Routinetätigkeiten erleichtern und auch für technologische Greenhorns schnell bedienbar sind. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.08.2019