Dirt-Biker bereiten Vollgas-Jam vor

Zwingenberg.Die Zwingenberger Dirt-Biker haben ihrer „Bembelbahn“ neue „Lines“ verpasst. Vier Jahre nach dem bislang letzten Umbau und rechtzeitig vor der nächsten Vollgas-Jam, die am 22. September, Samstag, 14 Uhr, gestartet wird, haben die Rad-Akrobaten Berge mit einem Bagger versetzt und im wahren Wortsinn Hand an die Hügel gelegt: Ehrenamtliche arbeiten seit drei Wochen an der Bahn, die bei der siebten Auflage des Action-Klassikers wieder zum Tummelplatz für Mountainbiker und BMX-Sportler aus Deutschland und dem Ausland wird – im vergangenen Jahr waren Amateure und Profis der Szene sogar aus Russland angereist. Hunderte Zuschauer werden als Zaungäste erwartet red/Bild: Pfliegensdörfer

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.09.2018