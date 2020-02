DLRG baut neue Lagerhalle

Lampertheim.Noch in diesem Monat will die Lampertheimer DLRG mit den Bauarbeiten für eine neue Lagerhalle beginnen. In Gesprächen mit Sozialdemokraten haben die Lebensretter ihr Projekt vorgestellt. Der 80 Quadratmeter große Anbau dient in erster Linie als Abstellplatz für Fahrzeuge und Boote. Auch Materialien sollen dort untergebracht werden, ferner eine kleine Werkstatt. Die Gesamtkosten liegen bei mehr als 100 000 Euro. Daran beteiligen sich die Biedensand-Bäder mit einem Zuschuss von 20 000 Euro. Die Stadt Lampertheim gewährt ein zinsloses Darlehen in Höhe von 10 000 Euro. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich zehn Wochen. red

