dm-Chef geht zu Hornbach

Bornheim/Karlsruhe.Erich Harsch, Chef der Karlsruher Drogeriemarktkette dm, wechselt in die Baumarkt-Branche. Harsch wird ab 1. Januar 2020 Vorstandsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG mit Sitz im pfälzischen Bornheim bei Landau. Das teilte Hornbach am Mittwoch mit. Der gebürtige Österreicher folgt auf Steffen Hornbach, der Mitte August sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte. Harsch war bisher Aufsichtsratsmitglied bei Hornbach. Aufsichtsratschef Albrecht Hornbach bezeichnete die Berufung des 57-Jährigen als „Idealbesetzung“. Harsch ist seit 2008 Vorsitzender der Geschäftsführung bei dm und Nachfolger des aus Heidelberg stammenden Gründers Götz Werner. be

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.08.2019