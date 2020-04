Doch noch der Klassenerhalt

Bergstraße.Die Handball-Saison in Hessen war am 13. März vorzeitig beendet worden. Einige Mannschaften auf Abstiegsplätzen hatten sich schon mit ihrem Schicksal – dem Gang in die nächst niedrigere Klasse – abgefunden, wurden nun aber von der Entscheidung des Hessischen Handball-Verbandes überrascht, dass es in dieser Runde keine Absteiger geben soll. Davon profitieren die Frauen der neuen FSG Lorsch/Lampertheim, die sich auf eine weitere Saison in der Bezirksliga A freuen. Anders ist die Situation bei den Landesliga-Herren der HSG Fürth/Krumbach, die nicht konkurrenzfähig waren und über einen freiwilligen Rückzug nachdenken. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.04.2020