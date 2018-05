Dolmetscher soll abkassiert haben

Anzeige

Bremen/Berlin.Durch die Ermittlungen im Bremer Flüchtlingsamt kommen immer neue Verdachtsfälle und Schlampereien ans Licht. Wie aus internen Schreiben hervorgeht, hatte ein Asylentscheider der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf)in Bingen bereits im vergangenen Jahr Alarm geschlagen, weil ihm die stark vom Bundesdurchschnitt abweichenden Schutzquoten der Dienststelle suspekt erschienen. In Bingen erhielten fast doppelt so viele Iraner Schutz wie im Bundesdurchschnitt.

Zudem wird ein ehemaliger Dolmetscher in Bremen verdächtigt, von Ausländern, die ihm ein zweiter Beschuldigter vermittelte, 500 Euro dafür erhalten zu haben, dass er „falsche Angaben zur Identität und den Einreisedaten aufnahm“. Der Vermittler soll von Antragsstellern Geld kassiert haben.

Justizministerin Katarina Barley (SPD) regte an, Asylbescheide stichprobenartig in ganz Deutschland zu überprüfen. Das Bundesinnenministerium reagierte verwundert: Das werde bereits so gehandhabt. dpa