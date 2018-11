Dortmunds Fans droht Ausschluss

Frankfurt/Sinsheim.Fußball-Erstligist Borussia Dortmund ist wegen des massiven Fan-Fehlverhaltens im Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim zu einem Ausschluss seiner Anhänger in den nächsten drei Gastspielen beim Bundesligarivalen verurteilt worden. Die Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt. Das DFB-Sportgericht ahndete damit gestern die wüsten Beleidigungen von Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp und das Zeigen eines Hass-Plakats mit dem Konterfei des 78-Jährigen hinter einem Fadenkreuz in der Partie am 22. September. Dortmund wurde zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 50 000 Euro und weiteren Auflagen belegt. dpa

