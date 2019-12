Drei Millionen Euro für marode Wache

Mannheim.Die Stadt Mannheim steckt knapp drei Millionen Euro in die Sanierung der Feuerwache Süd – will das Gebäude aber abreißen. Die 1961 errichtete Wache in Rheinau, wo einer der drei rund um die Uhr besetzten Löschzüge der Berufsfeuerwehr stationiert ist, gilt schon lange als marode. Mehrfach mussten kurzfristig Bauarbeiten erfolgen – so auch jetzt. Der Hauptausschuss des Gemeinderats soll heute den schon bewilligten Betrag von 2,3 Millionen Euro um weitere 600 000 Euro aufstocken. Nur so könne man „die Funktionsfähigkeit erhalten“, so die Stadtverwaltung. Die eigentlich nötige grundlegende Sanierung funktioniere aber nicht im laufenden Betrieb, weshalb langfristig nur ein Neubau bleibe. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019