Drei Punkte Abzug für den SVW

Frankfurt.Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den Regionalligisten SV Waldhof wegen der Vorkommnisse in den Aufstiegsspielen gegen den KFC Uerdingen zu einem Drei-Punkte-Abzug verurteilt. Darüber hinaus sollen die Mannheimer eine Geldstrafe in Höhe von 40 000 Euro bezahlen und müssen acht Auflagen erfüllen, um die Stadionsicherheit zu verbessern. Damit sollen Ausschreitungen wie am 27. Mai, als die Partie wegen des massenhaften Einsatzes von Pyrotechnik abgebrochen werden musste, künftig verhindert werden.

Damit reagierte der DFB erstmals mit Punktabzügen auf Fan-Ausschreitungen. „Bei solchen gravierenden Fällen müssen wir umdenken“, begründete DFB-Sportrichter Stefan Oberholz dieses Grundsatzurteil, das unter dem Strafantrag lag, der neun Punkte Abzug und eine Geldstrafe von 50 000 Euro vorsah. Der SV Waldhof wird voraussichtlich Berufung gegen das Urteil eingelegen und sich die schriftliche Urteilsbegründung anschauen. „Die Reduzierung ist ein Teilerfolg, den Punktabzug betrachten wir dennoch als nicht zielführend“, sagte SVW-Geschäftsführer Markus Kompp. th