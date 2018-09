Drei Punkte sind weg

Das Skandalspiel gegen Uerdingen hat Folgen für den Waldhof. © Binder

Frankfurt.Juristische Niederlage für Fußball-Regionalligist SV Waldhof: Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat im Berufungsverfahren gestern in Frankfurt den Drei-Punkte-Abzug für die Mannheimer in der laufenden Saison bestätigt. Waldhofs Anwalt Johannes Zindel hatte in seinem Plädoyer gefordert, die Strafe lediglich zur Bewährung auszusetzen.

Vor dem DFB-Sportgericht waren die Mannheimer am 5. Juli wegen des Spielabbruchs in der Relegation gegen Uerdingen Ende Mai zu einem Drei-Punkte-Abzug verurteilt worden. Dagegen hatte der Club Berufung eingelegt. Das Bundesgericht stellte dem SVW nun in Aussicht, dass die Fanszene auf die Siffling-Tribüne zurückkehren kann, wenn ein tragfähiges Sicherheitskonzept erarbeitet worden ist. alex

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018