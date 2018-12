Drei Teams sind gesetzt

Mannheim.Mit dem 1. Qualifikationsturnier bei der Spvgg Ketsch startet am Samstag das von dieser Zeitung präsentierte „MorgenMasters“. Die größte Hallenfußball-Turnierserie der Region geht in ihre 25. Auflage. Dabei werden in fünf Qualifikationswettbewerben wieder insgesamt 15 Mannschaften gesucht, die am 20. Januar in der Mannheimer GBG Halle beim Finalturnier um den Titel, den Wanderpokal und die Siegprämie von 2500 Euro spielen. Insgesamt werden beim Masters über 10 000 Euro Prämien an die erfolgreichen Teams verteilt.

Titelverteidiger und absoluter Top-Favorit ist einmal mehr Regionalligist SV Waldhof, der für das Finalturnier ebenso gesetzt ist wie der Verbandsligist VfR Mannheim und der Pfälzer Oberliga-Aufsteiger FC Arminia 03 Ludwigshafen. Neben den gesetzten Mannschaften sind die fünf Sieger der Quali-Wettbewerbe sowie die sieben punktbesten Teams aus der Vorrunde beim Finale dabei. Auf jeweils zwei Sonderseiten stellt diese Zeitung heute und morgen die ausrichtenden Vereine vor, wirft einen Blick auf das Reglement sowie die Sonderwertungen und erläutert die Neuerungen bei der Jubiläumsausgabe des traditionsreichen Budenzaubers.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018