Drogen-Brennpunkt Bahnhof Bensheim

Bergstraße.Der Bahnhof in Bensheim ist im Blick auf Straßenkriminalität und Drogenhandel weiterhin der Brennpunkt im Kreis Bergstraße. Das geht aus der Kriminalstatistik 2017 für die Region hervor, die gestern in der Polizeidirektion in Heppenheim vorgestellt wurde. Generell gibt es allerdings positive Nachrichten: Im vergangenen Jahr gab es 7,4 Prozent weniger Straftaten und eine Aufklärungsquote, die mit 60,7 Prozent einen neuen Höchststand erreicht hat. Die Polizei ermittelte im vergangenen Jahr insgesamt 4740 Tatverdächtige, davon waren 870 unter 21 Jahre alt – die Jugendkriminalität ist damit ebenfalls gesunken. seg/BILD: Segelken