Durchblick beim Haus am Markt

Bensheim.Der Abriss des Hauses am Markt in Bensheim schreitet weiter voran. Im Dachgeschoss haben die Abbruchspezialisten mittlerweile ordentlich durchgelüftet – und damit den Blick auf die Kirche Sankt Georg freigegeben. Seit Pfingsten kann man – wie berichtet – nahezu täglich beobachten, wie das Gebäude Stück für Stück auseinandergenommen wird. Bis Mitte August soll der 70er-Jahre-Bau Geschichte sein. 6,8 Millionen Euro investiert die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB) in den Abriss und vor allem in den anschließenden Neubau, der Ende 2020 eingeweiht werden soll.

Zunächst richtet sich aber das öffentliche Augenmerk vor allem auf die eindrucksvolle Niederlegung der Immobilie, die viele Zaungäste anlockt. dr/BILD: Heiss

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.06.2019