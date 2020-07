Durchgang ab Mittwoch frei

Ludwigshafen.Erstmals nach rund sieben Monaten können Fußgänger und Radfahrer am Mittwoch wieder die Verbindung zwischen Berliner Platz und Mundenheimer Straße in Ludwigshafen nutzen. Dann wird nach Angaben der Stadt der Durchgang an der Großbaustelle der Hochstraße Süd freigegeben. Im November 2019 war dieser wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Laut Mitteilung entfernt die Abrissfirma derzeit noch Holzdielen, sogenannte Baggermatratzen, und Schutt im Bereich hinter dem Faktorhaus.

„Nach dem erfolgreichen Abriss des ersten Teilstücks ist dies eine Nachricht, die mich zuversichtlich stimmt, dass jetzt auch alle weiteren Schritte zügig vorangehen. Ich danke allen für ihre Geduld. Jetzt müssen keine Umwege mehr in Kauf genommen werden und man gelangt wieder schnell in die City“, sagte Rathauschefin Jutta Steinruck (SPD).

Der Weg soll etwa 2,50 Meter breit sein und wird mit Zäunen zur Baustelle hin gesichert. Radfahrer, die den Durchgang passieren wollen, müssen absteigen und schieben. Autos sollen im August, Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) im September rollen.

