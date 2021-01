E-Netz erneuert mehrere Leitungen

Lindenfels.Gleich mehrfach hat es in Lindenfels und Umgebung während der vergangenen Wochen Stromausfälle gegeben. Der zuständige Energieversorger E-Netz vermutet, dass Kabelfehler in diesem Bereich Folgeschäden in den Leitungen nach sich gezogen haben, die wiederum zu einer Häufung der Störungen führten.

Um weitere Stromausfälle zu vermeiden, tauscht die E-Netz in diesen Tagen mehrere Kabelstrecken aus. Betroffen seien Bereiche zwischen dem Kirschenweg und dem Almenweg in Lindenfels, an der Kreisstraße 77 in Winterkasten Richtung Laudenau sowie in Krumbach. Für die Arbeiten entlang der Straßen müssten diese in mehreren Abschnitten halbseitig gesperrt werden, kündigte der Energieversorger an. Je nach Witterung dauere die Maßnahme acht bis zehn Wochen. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.01.2021