E10 so teuer wie Super

Mannheim.Seit Jahresbeginn haben sich die Literpreise für E10 und Super-Benzin auf dem gleichen Niveau eingependelt, der bisherige Abstand von mindestens zwei Cent ist an vielen Tankstellen verschwunden. Der Grund ist die hohe Nachfrage nach Ethanol. So müssen Mineralölkonzerne seit 2020 mehr Biokraftstoff umsetzen, zeitgleich haben mehrere EU-Länder das Tanken von E10 eingeführt. „Der Rohstoff Ethanol ist deshalb in den vergangenen Monaten um 20 Prozent teurer geworden“, sagt Stefan Walter, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Bioethanolwirtschaft. Der ADAC Nordbaden empfiehlt Autofahrern, aus Kostengründe zu speziellen Uhrzeiten zu tanken. tbö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020