Edeka schickt 350 Arbeiter zum Test

Das Logistikzentrum der Edeka Südwest in Heddesheim.

Heddesheim.Im Frischelager von Edeka Südwest in Heddesheim gibt es zwei mit Corona infizierte Mitarbeiter. Das hat das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch mitgeteilt. Um herauszufinden, ob es weitere Fälle gibt, sollen am Donnerstag 350 Beschäftigte des Kühllagers getestet werden. Die Untersuchung erfolge in Absprache mit dem Unternehmen, das sich nach Angaben von Kreissprecherin Silke Hartmann „sehr kooperativ“ zeigt.

Insgesamt beschäftigt Edeka am Standort Heddesheim rund 900 Mitarbeiter. Das Kühllager ist Teil des Logistikzentrums, von dem es fünf im Südwesten gibt. Die beiden infizierten Mitarbeiter hatten laut Gesundheitsamt engen Kontakt zu zehn Personen, die jetzt vorübergehend in Quarantäne müssen. Für die übrigen Mitarbeiter gilt das erst im Falle einer positiven Testung auf SARS-CoV-2.

