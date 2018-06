EHF droht Löwen

Anzeige

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen dürfen in der kommenden Saison möglicherweise nicht in der Champions League starten. Der Europäische Handball-Verband (EHF) überprüft, ob der Pokalsieger alle Kriterien zur Teilnahme an der Königsklasse erfüllt. Die Überprüfung dürfte eine Retourkutsche auf das Verhalten der Löwen sein, die im März wegen einer Terminkollision mit der Bundesligapartie in Kiel ihre zweite Mannschaft zum Champions-League-Spiel im polnischen Kielce geschickt hatten. „Wir gehen nach heutigem Stand klar davon aus, die Zulassung für die Königsklasse zu bekommen“, sagte Managerin Jennifer Kettemann auf Anfrage dieser Zeitung. mast