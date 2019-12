Eichbaum wächst in China

Mannheim.Ausländische Märkte erweisen sich immer mehr als Stütze für das Geschäft der Mannheimer Eichbaum Brauerei – besonders der asiatische. „Wir sind froh, dass wir uns rechtzeitig ums Ausland bemüht haben“, sagte Eichbaum-Geschäftsführer Jochen Keilbach im Interview mit dieser Zeitung. Rund die Hälfte der Jahresproduktion werde in Länder außerhalb Deutschlands geliefert. Eichbaum habe den schwächelnden Heimatmarkt zuletzt gespürt, „sich aber trotzdem ganz gut geschlagen“, sagte Keilbach.

In China habe es dagegen in diesem Jahr Zuwachsraten von mehr als 20 Prozent gegeben. Allerdings hatten Probleme mit der Logistik dort in jüngster Vergangenheit ebenfalls zu Rückgängen geführt. Auch in Taiwan und Korea ist Eichbaum nach Keilbachs Worten gut unterwegs. „Jetzt peilen wir als neuen Markt Vietnam an“, sagte er.

Neben dem Asien-Geschäft sei der Markt für Craft Biere – Spezialitäten mit ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen – zunehmend erfolgversprechend. Nach guten Erfahrungen als Lieferant eines großen Handelspartners will Eichbaum ab Januar mit einer eigenen Craft Bier-Marke bundesweit an den Start gehen. fas

