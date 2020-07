Eichhörnchen Frieda in guten Händen

Ilvesheim/Mannheim.Die Ilvesheimerin Heike Jung pflegt seit drei Jahren Eichhörnchen, die zuvor in einer hilflosen Situation gefunden wurden. Aktuell hat sie das zehn Wochen alte Jungtier Frieda in ihrer Obhut. Es wurde von einer Familie entdeckt und in die Mannheimer Praxis gebracht, in der Jung arbeitet. Nach ihren Angaben haben sich die Fälle von hilflosen Eichhörnchen in den vergangenen Wochen gehäuft. Genaue Zahlen gibt es allerdings nicht. Auch über die Gründe dafür gibt es bisher keine Erkenntnisse. Das Eichhörnchen Frieda wird demnächst, wie auch die anderen Tiere, ausgewildert. Dies sei wichtig, betont Jung: „Eichhörnchen sind keine Haustiere. Sie fangen irgendwann an zu beißen.“ tge (Bild: Torsten Gertkemper)

