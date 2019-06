Eil-Antrag zu ICE-Trasse

Lorsch.Die geplante ICE- und Gütertrasse hat die Stadtverordnetenversammlung in Lorsch bestimmt. Auf Initiative der Grünen wurde ein gemeinsamer Eil-Antrag aller Fraktionen eingebracht. Grund war die aktuelle Varianten-Diskussion zur Neubaustrecke – und vor allem eine von Bensheim, Heppenheim und Zwingenberg erarbeitete Resolution dazu, die in Lorsch für großen Ärger sorgte. Denn Lorsch wie auch Einhausen waren vorab nicht einbezogen worden, obwohl sie die Hauptlast bei einer Realisierung der Konsenstrasse an der A 67 tragen. Unabgestimmte Aktionen schwächten die Position für eine Bergsträßer Lösung, heißt es nun in einer in Lorsch einstimmig verabschiedeten Resolution. sch

