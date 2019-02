Ein Auftritt fürs Leben

Mannheim.Die Eiskunstlauf-Produktion „Holiday on ICE“ hat am Wochenende in Mannheim ihre Jubiläumstour gestartet. Neben den Olympiasiegern Aljona Savchenko und Bruno Massot war bei der bunten Show am Premierenabend auch die 13-jährige Mannheimerin Kiara Siehr (Bild) auf dem Eis der SAP Arena und lief eine rund zweiminütige Kür. Das Talent des Mannheimer Eis- und Rollsportclubs war unter hunderten Bewerbern ausgewählt worden. Wenige Stunden vor dem Auftritt hatte Kiara Siehr von Massot und Savchenko bei einem Treffen noch Tipps bekommen. Die 13-Jährige strahlte nach der Show. „Das war unglaublich für mich – dieser Tag ist ein Erlebnis, das ich mein Leben lang nicht vergessen werde.“ mer/imo (Bild: Mertens)

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.02.2019