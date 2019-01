Ein Dach für die neue Einhäuser Mehrzweckhalle

Einhausen.18 Meter lang und jeweils fünf Tonnen schwer sind die fünf Stahlträger, die gestern im Einhäuser Ortskern durch die Luft schwebten. Vom auf 58 Meter Länge ausgefahrenen Arm eines mobilen Autokrans in die Höhe gehoben, wurden sie vom Hallenbad-Parkplatz aus über das Schulhaus hinweg auf den Rohbau der im Entstehen befindlichen neuen Mehrzweckhalle transportiert. Auf den massiven Bauelementen wird künftig der komplette Dachaufbau der Sport- und Veranstaltungsstätte lasten. Die Anlieferung der Stahlträger per Schwertransporter hatte am frühen Morgen zu Verkehrsbehinderungen in der Ortsmitte geführt.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.01.2019