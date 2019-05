Ein „Danke“ an das Grundgesetz

Die Grundgesetz-Feier endet am Mannheimer Schloss. © Uni Mannheim

Mannheim.Einen Tag vor dem 70. Geburtstag des Grundgesetzes laufen in Mannheim die Vorbereitungen auf Hochtouren. Zehn Schülerinnen der Friedrich-List-Schule organisieren für Donnerstag an zwölf Orten in Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Kirchen und Unternehmen mehr als 20 Aktionspunkte, die sich mit dem Grundgesetz auseinandersetzen. Zum Abschluss feiern ab 12 Uhr alle im Ehrenhof des Schlosses unter dem Motto „Danke! 70 Jahre Grundgesetz“. Schon am Mittwoch ist ein Teil der Schülerinnen in der ARD zu sehen. Das Grundgesetz wurde seit seinem Bestehen unterdessen 63 Mal geändert. Diese Zeitung widmet dem Jubiläum der Verfassung am Donnerstag eine Schwerpunktausgabe. se/mpt

