Ein Drittel weniger Einbrüche in Region

Symbolbild. © dpa

Mannheim. Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis ist 2017 um knapp ein Drittel gesunken. Das sagte Polizeipräsident Thomas Köber am Mittwoch bei der Vorstellung der Kriminalstatistik. Angezeigt wurden rund 1100 vollendete Fälle und Versuche. Das sind circa 400 weniger als 2016. Auch in den Jahren davor lagen die Fallzahlen auf dem hohen

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1830 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018