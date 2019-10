Ein Euro pro Pavillon?

Mannheim.Für möglicherweise einen Euro pro Pavillon wird die Mannheimer Bundesgartenschaugesellschaft die beiden auf der Buga in Heilbronn genutzten Veranstaltungsgebäude übernehmen. Die aus Holz und Fasern bestehenden Hallen hatten bei der Schau in Heilbronn für viel Aufsehen gesorgt.

Anfang November trifft sich der Chef der Mannheimer Buga-Gesellschaft, Michael Schnellbach (Foto), in Stuttgart mit Vertretern des Ministeriums und Heilbronns, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Baden-Württemberg hatte die Pavillons mit 2,5 Millionen Euro finanziert. Ziel war es, den Buga-Besuchern die Innovationsstärke des Landes vorzuführen. Beide Gebäude wurden von der Universität Stuttgart digital geplant und hergestellt, das eine aus 400 hohlen Holzkassetten, das andere aus Glas- und Kohlefasern. Sie sind recycelbar und können an anderen Orten wieder aufgebaut werden. Das hatte das Ministerium für ländlichen Raum auch vor: Die Pavillons sollen bei anderen Gartenschauen zum Einsatz kommen. Sie seien mit einem kleinen Restwert in Höhe von mindestens einem Euro abzugeben, so eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage.

Unterdessen hat Michael Schnellbach am Dienstag im Unterausschuss für Konversion dem Gemeinderat mitgeteilt, dass die Versetzung der Eidechsen in der Feudenheimer Au abgeschlossen sei. 5000 Tiere seien bei der Aktion versetzt worden. stp

