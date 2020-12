„Ein ganz ruhiges Fest im allerengsten Familienkreis“

Berlin/Mannheim.Die deutschen Intensivmediziner gehen für die kommenden Wochen von einer Zunahme der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen aus. „Wir rechnen mit dem Höchststand in den nächsten zwei bis drei Wochen“, sagte Christian Karagiannidis von den Kliniken Köln am Dienstag auf einer Pressekonferenz der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) in Berlin. Er rechne im Januar mit „um die 6000“ gleichzeitigen Intensivpatienten. Es gebe zunehmend Sorge, dass es eng werde.

Am Dienstag wurden laut Divi-Tagesregister 5216 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt. „Neben der hohen Zahl an Patienten sind wir damit konfrontiert, dass wir weniger Personal zur Verfügung haben“, sagte Karagiannidis weiter. Daher sei es wichtig, das Personal auf Intensivstationen schnellstmöglich zu impfen.

Mannheim startet in Pflegeheimen

In Mannheim sollen am Sonntag, 27. Dezember, Heimbewohner zuerst geimpft werden. Fünf mobile Impfteams stehen dafür in den Startlöchern. Die erste Impfstoff-Lieferung sei für die insgesamt 32 Pflegeheime vorgesehen, so die Stadt Mannheim auf Anfrage.

Für Besuche und Tests bieten die Mannheimer Pflegeheime über Weihnachten unterschiedliche Zeitfenster. Es wird jeweils um telefonische Voranmeldung gebeten.

Rechtssicherheit gewünscht

Bei der Divi-Konferenz in Berlin betonte Steffen Weber-Carstens von der Berliner Charité, es gebe momentan keine Triage in Kliniken. Triage bedeutet, dass Ärzte bei knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie damit helfen. Allerdings seien 40 Covid-Patienten überregional verlegt worden, hieß es auf der Pressekonferenz. Solche Verlegungen sind ein Mittel, um Triage-Situationen zu verhindern. Divi-Präsident Uwe Janssens appellierte an die Politik, eine gesetzliche Grundlage für eine Triage zu schaffen, um Ärzten Rechtssicherheit zu geben.

„Es wird ein sehr hartes Weihnachtsfest werden, auch für die Pflegekräfte“, sagte Divi-Präsident Janssens. Er hatte zuvor schon an die Bürger appelliert, an Weihnachten auf Treffen im größeren Kreis zu verzichten. „Wir würden uns wünschen, dass die Menschen sich dieses Jahr auf sich selber besinnen, ein ganz ruhiges Weihnachtsfest im allerengsten Familienkreis feiern.“

Unterdessen hat Bayern eine Corona-Testpflicht ab Mittwoch für Reiserückkehrer aus Risikogebieten eingeführt. Spätestens 72 Stunden nach der Einreise muss beim zuständigen Gesundheitsamt ein Testergebnis vorliegen.

Irland verschärft, um eine Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante zu verhindern, zu Weihnachten seine Maßnahmen. Restaurants und Pubs müssen vom 24. Dezember an schließen. Nach Weihnachten sind nicht notwendige Reisen außerhalb der eigenen Heimatregion untersagt, von Neujahr an sind keine privaten Besuche mehr gestattet. Das Einreiseverbot für Flüge aus Großbritannien wurde zunächst bis 31. Dezember verlängert.

Schwer einschätzbare Variante

Menschen mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland dürfen von Verkehrsunternehmen ab 1. Januar aus Großbritannien und Südafrika befördert werden. In Südafrika ist eine ähnliche Virus-Variante aufgetaucht, die aber unabhängig von der britischen entstanden ist.

In Deutschland ist das neue Virus laut Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, noch nicht nachgewiesen worden. Die Bedeutung der Variante für das Infektionsgeschehen sei noch nicht einzuschätzen, sagte Wieler. lia/wam/dpa

