Ein Gewinn, der bleibt

Schwetzingen/Walldorf.Das von Bund und Land geförderte Projekt „Lebensader Oberrhein – Naturvielfalt von nass bis trocken“ feierte am Donnerstagabend gemeinsam mit allen Beteiligten und rund 100 Gästen in Walldorf seinen Abschluss. Aber der Gewinn für Mensch und Natur bleibt, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Naturschutzbund Baden-Württemberg habe mit zahlreichen Partnern den Naturschutz am nördlichen Oberrhein weiterentwickelt und vorangebracht. Sechs Jahre lief das im Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderte Projekt, dessen Gebiet sich über Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen erstreckt.

Franz Untersteller, baden-württembergischer Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, betonte, wie wichtig diese Naturschutzerfolge für Baden-Württemberg sind: „Der nördliche Oberrhein ist eine echte Schatzkiste der Natur. Ganz unterschiedliche Lebensräume, wie artenreiches Grünland, Sandrasengesellschaften, Feucht- und Trockenwälder liegen hier teilweise nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Binnendünen und Sandrasen gibt es in Baden-Württemberg nur am Oberrhein. Sie sind europaweit geschützt. Wir haben deshalb eine besondere Verantwortung, diese Lebensräume zu fördern. Die Ergebnisse zeigen, dass uns das gelungen ist.“ Wie genau sich das Projekt in der Region um Schwetzingen ausgewirkt hat, sagt Dr. Katrin Fritzsch, Nabu-Projektleiterin. kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.09.2019