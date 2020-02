Ein Hauch von Frühling

Mannheim.Zahlreiche Spaziergänger – wie auf dem Lindenhof am Rhein (Bild) – sowie Wanderer in Pfälzerwald und Odenwald haben am Wochenende die warmen Sonnenstrahlen genossen. Die Krokusse auf den Rheinwiesen öffneten ihre Blüten und setzten Farbpunkte in das Wiesengrün. Die neue Woche startet mit weiter nachlassenden Windböen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. „Ein bisschen Wind wird aber weiter im Spiel sein“, sagte ein DWD-Meteorologe. Während es am Montag demnach noch überwiegend stark bewölkt ist und regnet, lockert sich am Dienstag im Süden die Wolkendecke auf. Die Höchstwerte sollen 6 bis 12 Grad erreichen, am Oberrhein bis zu 14 Grad. Nach dem milden Wochenstart dürfte es am Mittwoch aber wieder etwas kühler werden; laut DWD könnte es sogar ungemütlich werden, nämlich wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern. red

