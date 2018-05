Anzeige

Mannheim.Um 18 Uhr gehen die Tore auf, und bis Sonntagabend ist der Eintritt frei: In Mannheim eröffnet heute der Neubau der Kunsthalle und zugleich der sanierte Jugendstilbau des Museums von 1907. Bereits zur Vorbesichtigung schauten am Mittwochabend rund 900 Menschen vorbei.

Allein der Neubau bietet eine Nutzfläche von 13 000 Quadratmetern – was knapp zwei Fußballfeldern gleichkommt. Rund um ein mit einem Glasdach überspannten, 22 Meter hohen Tageslichtatrium gruppieren sich 13 Ausstellungsflächen – Kuben genannt. Dort erwarten die Besucher Meisterwerke sowie Skulpturen der weltweit größten Privatsammlung mit Arbeiten von Anselm Kiefer, dazu Schauen zur Provenienzforschung und zur Ausstellungsgeschichte der Kunsthalle. Insgesamt sind zum Auftakt 742 Werke zu sehen. Zudem werden auf 1000 Quadratmetern im Neubau 30 Werke des kanadischen Fotokünstlers Jeff Wall gezeigt: Inszenierte Fotoarbeiten, die den Betrachter unter anderem zum Zeuge einer Hausdurchsuchung machen.

Fast 70 Millionen Euro verbaut

Der heutige Freitag werde „ein historischer Moment für die Kunsthalle“, versprach Direktorin Ulrike Lorenz am Mittwoch. In fünf Thesen umriss sie das Ziel „Kunstmuseum der Zukunft“, das sie als Direktorin vor Augen hatte: Die Kunsthalle solle Kunstwerke „nicht konservieren“, sondern aktiv in die Gesellschaft hineinwirken.