Ein Höhlenlöwe kehrt zurück

Mannheim.Ein solcher Höhlenlöwe war während der Eiszeit in der Metropolregion auf der Jagd nach Wildpferden und Rentieren. Das zeigen Schädel- und Knochenfunde. Eine Rekonstruktion des Raubtieres wird ab 20. September in der Ausstellung „Eiszeit-Safari“ der Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim zu sehen sein. Mehr als 100 Exponate bieten Informationen zur Entstehung der Eiszeit und zum Klimawandel. Außerdem werden erstmals neueste Forschungsergebnisse und bisher noch nie gezeigte Knochenfunde zur eiszeitlichen Lebenswelt am Oberrhein vorgestellt. Schon ab Februar starten die Reiss-Engelhorn-Museen mit zahlreichen Partnern aus der Region ein Aktionsjahr „Mannheim – Eiszeit, Klima und Wandel“, um über Veränderungen von Wetter und Umwelt zu diskutieren. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.01.2020