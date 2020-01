Ein Kandidat für Bensheim

Bensheim.Manfred Kern will Bürgermeister in Bensheim werden. Der baden-württembergische Landtagsabgeordnete wird vom Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen in der nächsten Woche den Mitgliedern als Kandidat vorgeschlagen. Eine Nominierung gilt als wahrscheinlich.

Der 61-jährige gebürtige Mannheimer lebt seit mehr als 30 Jahren in Schwetzingen und hat dort als Steuerberater und Vereidigter Buchprüfer eine eigene Kanzlei.

Im Landtag in Stuttgart sitzt er seit 2011, bei den Wahlen 2016 holte er für die Grünen das Direktmandat im Wahlkreis Schwetzingen/Hockenheim. Kern ist nach Bürgermeister Rolf Richter der zweite Bewerber, der seinen Hut in den Ring wirft. Gewählt wird in Bensheim am 21. Juni. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.01.2020