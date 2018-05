Ein Katholikentag zwischen Frittenqualm und Kirchenfolklore

Anzeige

Münster (dpa) - In schwarzer Tracht steht eine Nonne neben einem blauhaarigen Hippie im Münsteraner Dauerregen, Wolfgang Thierse stapft entschlossen vorbei.

Mit schwarzem Regenschirm, dunkelblauem Sakko und schwarzer Hose ignoriert der Ex-Bundestagspräsident die skurrile Vorstellung einer Hip-Hop-Tanzgarde auf der kleinen Bühnen nebenan, lässt die Pommesbude links liegen. Thierse hat gleich einen Termin, will mit Bürgern auf dem 101. Katholikentag über die Annäherung von katholischer und evangelischer Kirche diskutieren. Nicht im Hörsaal, nicht in einer Kirche, sondern direkt hier: in der provisorischen Zeltsiedlung am Schlossplatz, mitten im Trubel.

Menschenmassen pressen sich durch die engen Gassen vorbei an etlichen Ausstellerzelten. Weihrauchduft vermischt sich mit Frittenqualm. Am Getränkestand wartet der Ordensmann in der Schlange hinter dem Fahrradkurier, der Flaschensammler lauert in sicherer Entfernung auf seine Chance. Thierse baut sich in einem Mini-Zelt auf, er gestikuliert, argumentiert. Im Vorbeigehen bleiben im Regen ein paar Menschen stehen, «ist das nicht der eine aus dem Bundestag?», in Rufweite spielen Kinder unüberhörbar Fangen.