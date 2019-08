Ein Luchs könnte der „Täter“ sein

Wurzelbach/Balkhausen.Landwirte aus Balkhausen und Wurzelbach berichten über Tötungen von Kälbern und Schafen auf ihren Weiden. Ein Tierarzt habe ausgeschlossen, dass es sich beim „Täter“ um einen Wolf handelt. Möglich sei jedoch, dass ein anderes seltenes Raubtier dahinter steckt: ein Luchs.

Seltene Tiere

Meldungen über Sichtkontakte mit Luchsen sind in der Region selten. Bei den zuständigen Forstämtern in Lamperheim und Darmstadt ist nichts über Sichtungen in der jüngeren Vergangenheit bekannt. Allerdings kommt auch Peter Schabel, Bergsträßer Beauftragter des Arbeitskreises Hessenluchs, nachdem er Bilder von den gerissenen Tieren angesehen hat, zu dem Schluss, dass eine solche Raubkatze als Verursacher zumindest nicht ausgeschlossen werden kann. kbw

