Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurde am Freitag ein neuer Corona-Fall in Viernheim gemeldet. Wie es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt heißt, sind damit seit dem Ausbruch der Pandemie insgesamt 548 Infektionsfälle in der Region bekanntgeworden.

Wie es in der Mitteilung des Landratsamts weiter heißt, gab es 22 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 8,14 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern entspricht. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen für die Bevölkerung liegt bei einer Inzidenz von 50, für den Kreis entspricht das 135 Fällen.

Für Hessen wurden am Freitag 54 Neuinfektionen gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 15 830 Hessen infiziert. Die Zahl der Todesfälle in Hessen stieg um einen auf 535. dpa/red

