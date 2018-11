Bürgermeisterkandidat von SPD und Grünen: Steffen Lüderwald. © Nix

Bürstadt.Vor zwei Wochen hat die SPD ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bürstadt gekürt, am Donnerstagabend hat sich Steffen Lüderwald der Presse vorgestellt. Im Alten Rathaus von Bobstadt wurde auch klar, dass die Bürstädter Grünen den 50-Jährigen unterstützen. Im Gespräch mit der SPD Bürstadt ist der Hofheimer seit Januar. Entschieden habe er sich jedoch erst vor drei Wochen. Die Wahl ist am 27. Januar. Termine für öffentliche Auftritte kann Lüderwald noch nicht nennen. Er legt Wert darauf, „ein offenes Ohr für alle“ zu haben, um zu erfahren, was die Bürger wollen – und was nicht. SPD und Grüne betonen, mit dem selbstständigen Coach den Richtigen gefunden zu haben. cos

