Ein Platz für jeden Handball-Zuschauer

Bergstraße.Ein großer Schritt zurück in die Normalität sind für die hessischen Handballvereine die Lockerungen, die am vergangenen Wochenende in Kraft getreten sind. Training ist endlich wieder in Mannschaftsstärke möglich, nicht mehr nur in Kleingruppen. Gleiches gilt für Testspiele. Den Anfang machte der HC VfL Heppenheim, der die HSG Fürth/Krumbach empfing. Das Ergebnis von 28:24 für Heppenheim war dabei zweitrangig. Eine der Besonderheiten in dem Hygienekonzept für die Handballer: Zuschauer dürfen nur auf namentlich zugewiesenen Plätzen sitzen. Der Saisonbeginn ist für das Wochenende 12./13. September geplant. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.08.2020