Ein Regal für regionale Schätze

Bensheim.Mit einem „Herzensprojekt“ sind die Unternehmerin Tatjana Steinbrenner, Geschäftsführerin des Kaufhauses Ganz, und Adriana Filippone von der Bensheimer Agentur Showmaker jetzt an den Start gegangen: Das Regionale Regal bündelt eine Auswahl an Produkten, die in der Region hergestellt wurden – von (Baby-)Kleidung über Lederwaren bis zu Hochprozentigem und weiteren regionalen Schätzen.

Als Pilotprojekt steht das erste Regal im Kaufhaus Ganz – weitere sollen in anderen Läden, Einrichtungen oder auch in der Gastronomie folgen. Das neue Konzept soll zudem dazu beitragen, regionale Anbieter miteinander zu vernetzen und den Austausch zu fördern. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020