Ein Rennen für alle

Anzeige

Einhausen.Bei den Deutschen Radsport-Meisterschaften, die Ende Juni in Einhausen über die Bühne gehen, gibt es zum ersten Mal überhaupt ein Jedermann-Rennen. Dazu können Vereine, Firmen, Gruppen oder Organisationen eine Mannschaft mit bis zu zehn Fahrern melden. Die Zieleinfahrt der Hobbyradler ist für den Vormittag am Sonntag, 1. Juli, geplant – und zwar kurz bevor die deutsche Radsport-Elite selbst auf der Strecke um den Meistertitel fährt. Unmittelbar vor dem Hauptwettbewerb gehört die Strecke dann dem Nachwuchs. Das Kinderrennen für Ein- bis Fünfjährige wird vom BA präsentiert.

Die Deutschen Meisterschaften in Einhausen beginnen am 29. Juni mit dem Zeitfahren und werden am 30. Juni mit dem Frauen-Wettbewerb fortgesetzt. Ein einzelner Deutscher Jedermann-Meister wird allerdings nicht gekürt. lok