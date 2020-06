Ein Restrisiko bleibt

Mit der Studie der vier Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm über die Corona-Infektionsgefahr von bis zu Zehnjährigen wird nachgewiesen, dass diese weniger stark betroffen sind als Erwachsene. Kritiker hatten zuletzt bemängelt, die Ergebnisse der Studie würden zu lange auf sich warten lassen – doch jetzt ist klar: Kinder sind demnach „keine Virusschleudern“ beim Coronavirus, haben sich seltener angesteckt als Erwachsene und sind beim aktuellen Infektionsgeschehen keine Treiber.

Das ist zunächst einmal beruhigend für die Eltern von Kindern in Kitas und Grundschulen, die im Südwesten in zwei Wochen wieder in den Vollbetrieb gehen sollen.

Gesundheitsschutz gegeben

Der Gesundheitsschutz des Nachwuchses scheint weitestgehend gegeben, glaubt man den Erkenntnissen der Wissenschaftler. So seien auch Kinder in der Notbetreuung nicht häufiger infiziert gewesen als andere. Ob es beim einen oder anderen Kind bei einer Infektion doch zu schwereren Verläufen kommt, kann allerdings nicht prognostiziert werden. Eine solche wissenschaftliche Studie liefert in ihren Ergebnissen nur Wahrscheinlichkeiten.

Allerdings gibt die Studie keine Auskunft darüber, wie hoch die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus durch Kinder ist. Schließlich ist mit der Studie nicht untersucht worden, wie ansteckend Kinder sind. Da zudem Abstands- und Hygienevorgaben bei bis zu Zehnjährigen nicht eingehalten werden, ist dieser Punkt die große Unbekannte. Und weil das Virus generell als hoch ansteckend gilt, könnten nur wenige infizierte Kinder als gefährliche Überträger fungieren.

Doch das ist das Risiko, mit dem in Pandemie-Zeiten zwangsläufig gelebt werden muss. Denn eine eindeutige Erkenntnis der vergangenen Wochen ist: Eine weitere Schließung von Kitas und Schulen würde momentan ein großer Teil der Gesellschaft – und dies betrifft die Eltern genauso wie die Wirtschaft – nicht mehr mittragen.

