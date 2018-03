Ein Stück Nostalgie

Anzeige

Karlsruhe.Im Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Mut zur Freiheit. Informel aus der Sammlung Anna und Dieter Grässlin im Dialog“ in der Städtischen Galerie Karlsruhe findet am Mittwoch, 28. Februar, um 18 Uhr eine besondere Führung statt: Christoph Zuschlag, seit 2007 Professor am Institut für Kunstwissenschaft und Bildende Kunst der Universität Koblenz-Landau, widmet sich vor den Originalen der Frage, ob Informelle Kunst auch eine Kunst der Freiheit sein kann.

Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung schreibt, gehören das Informel und seine Bedeutung in der Kunst des 20. Jahrhunderts seit langem zu den Forschungsschwerpunkten von Professor Dr. Christoph Zuschlag. Bereits 1998 kuratierte er die Heidelberger Ausstellung „Brennpunkt Informel. Quellen – Strömungen – Reaktionen“, der damals erschienene Katalog gilt bis heute als Standardwerk. Der Kunsthistoriker ist Mitglied im Kuratorium der „Stiftung Informelle Kunst“ und hat zahlreiche Schriften zu Informel-Künstlern, insbesondere zu Emil Schumacher und Karl Otto Götz, veröffentlicht.

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie Karlsruhe ist noch bis zum Sonntag, 11. März, zu sehen. Die Sammlung umfasst herausragende Arbeiten von Peter Brüning, Carl Buchheister, K. F. Dahmen, Rupprecht Geiger, K. O. Götz, Otto Greis, Erich Hauser, Gerhard Hoehme, Bernard Schultze, Emil Schumacher, K. R. H. Sonderborg und Fred Thieler. Die Städtische Galerie ist mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr für Kunstfreunde geöffnet. zg