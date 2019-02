Ein Tag, eine Nacht – Geschichten aus Mannheim

Mannheim.24 Stunden, 24 Menschen, 24 Geschichten – die Volontäre (Redakteure in Ausbildung) des „Mannheimer Morgen“ haben unterschiedliche Menschen an ihrem Arbeitsplatz besucht (v.l.): Was macht die Krankenschwester, wenn ein Neugeborenes keine Luft mehr bekommt? Was füttert der Tierpfleger? Wie sieht es um 5 Uhr im Briefzentrum aus? Worauf muss der Betriebsleiter der Altriper Fähre auf dem Weg über den Rhein achten? Was macht ein Richter, wenn er nicht im Verhandlungssaal sitzt? Wie werden Zahnräder für Traktoren hergestellt? Und was wird im Schlaflabor gemessen? Filme, Texte, Fotos erschienen am vergangenen Freitag im Internet. Heute liegt dieser Ausgabe ein Extra-Teil dazu bei. ham/seko (Montage: Dolch)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019