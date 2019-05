Ein Tag für die Familie

Lampertheim.Der Muttertag am Sonntag, 12. Mai, wird in Lampertheim zum Familien-Erlebnis-Tag. Ab 10 Uhr gibt es in der Innenstadt eine Autoschau mit Neuwagen zu erleben. Die Vertreter der Autohäuser stehen mit Informationen über die Fahrzeuge bereit. Ferner laden die Einzelhändler zum verkaufsoffenen Sonntag ein und halten zwischen 13 und 18 Uhr Aktionen und Überraschungen bereit. Der Verein Lampertheim Classics lädt zum Oldtimer-Treffen rund um die Domkirche ein. Zu besichtigen sind klassische Automobile und Motorräder bis Baujahr 1989. Präsentiert werden aufwendig restaurierte Fahrzeuge. Dazu gibt es eine Ausstellung über Lampertheimer Rennlegenden im Alten Rathaus. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.05.2019