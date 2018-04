Ein Wochenende im Zeichen des Jubiläums

Anzeige

Einhausen.Eine kleine Gemeinde feierte groß Jubiläum: Mit einem Festakt am Freitagabend und einem Heimatabend am Samstag beging Einhausen sein 1250-jähriges Bestehen. Gewürdigt wurde der Ort dabei als „Perle des Rieds und der Bergstraße“, als „attraktiver Wohnort im Schnittpunkt zweier starker Wirtschaftsregionen“ und als „Kommune mit hoher Lebensqualität“, bewohnt von „Menschen mit Bürgersinn“. Immerhin betrug die Einwohnerzahl vor 50 Jahren noch 3900 Köpfe – jetzt sind es fast 6750. Weiteres Wachstum ist abzusehen: Für viele Menschen bedeutet ein Lebensmittelpunkt in Einhausen gute Perspektiven für ihre Zukunft. red/BILD: funck